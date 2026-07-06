На Раковицком кладбище в Кракове неизвестные осквернили ещё одну могилу; полиция связывает этот инцидент с серией подобных случаев в этом месте.

Об этом пишет RMF24, передаёт "Европейская правда".

В понедельник, 6 июля, стало известно, что на Раковицком кладбище в Кракове неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы Гелены Модржеевской – одной из самых известных польских актрис в истории.

Фото: RMF24

Полиция расследует это дело и связывает его с серией подобных краж на этом историческом кладбище, ведь буквально накануне стало известно о повреждении места захоронения украинского поэта, писателя и общественно-культурного деятеля Богдана Лепкого.

Польская полиция не связывает этот инцидент с мотивами национального характера.

Напомним, почти половина респондентов в Польше считают Украину ответственной за эскалацию конфликта между Варшавой и Киевом.

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