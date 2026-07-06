У Франції у зв’язку з лісовими пожежами затримали двох людей

У Франції у зв’язку з нещодавніми пожежами затримали двох осіб, підозрюваних в умисних підпалах.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У французькому департаменті Еро затримали молодика віком за 20 років під час розпалювання вогню. Його застали на місці з каністрою пального і підозрюють у причетності до 9 інших займань протягом короткого проміжку часу.

У департаменті Рона після серії займань на природі, що спричинили евакуацію близько 70 людей, затримали 29-річного чоловіка.

Як відомо, останніми днями у Франції борються з численними лісовими пожежами різних масштабів, переважно на півдні країни.

Прем’єр Себастьєн Лекорню заявив, що за цей сезон вигоріли вже 14 500 гектарів – що приблизно утричі більше, ніж на цю пору у попередньому році.

Раніше оголосили, що з останньою хвилею спеки наприкінці червня у Франції можуть бути пов’язані понад 2000 "надлишкових" смертей; не виключено, що ця цифра зросте після надходження повних даних.