Франция отреагировала на новый массированный удар РФ по Киеву

Франция осудила массированный обстрел Киева со стороны России в ночь на 6 июля, назвав удары очередным нарушением гуманитарного права.

Как сообщает "Европейская правда", с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД Франции.

Франция осудила ночную российскую атаку на Киев, отметив, что под ударом умышленно оказались жилые кварталы и что такие действия России являются очередным нарушением международного гуманитарного права.

"Франция подтверждает свою поддержку Украине и украинскому народу в этот день скорби и будет неустанно продолжать поддерживать Украину – до достижения справедливого и устойчивого мира", – заявил пресс-секретарь МИД.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова на фоне очередной массированной атаки на Киев заявила, что таким образом РФ пытается измотать Украину и украинцев.

Президент Владимир Зеленский после обстрела призвал к сильным решениям по защите украинского неба на саммите НАТО.