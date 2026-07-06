Посол ЄС про атаку на Київ: РФ намагається виснажити Україну і тероризувати її народ

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на тлі чергової масованої атаки на Київ заявила, що таким чином РФ намагається виснажити Україну і її народ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матернова написала у себе у Facebook.

Посол вказала, що РФ знадобилося три дні, щоб розпочати черговий масштабний комбінований удар по Києву.

"Ще до того, як рятувальники встигли розчистити завали після атаки минулого тижня, на столицю України знову посипалися ракети та дрони", – зазначила вона.

Матернова наголосила, що це був черговий цілеспрямований удар по цивільному населенню. Постраждали щонайменше 15 багатоповерхових житлових будинків, зокрема дев’ятиповерховий будинок у Подільському районі.

"Кожен новий удар несе одне й те саме послання: Росія не прагне миру. Вона намагається виснажити Україну, тероризувати її народ і зламати його волю. Їй це не вдасться. Це не може вдатися", – резюмувала дипломатка.

Як відомо, в ніч проти 6 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Внаслідок російських ударів по Києву станом на зараз відомо про 11 загиблих та близько 60 поранених.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого удару РФ по Києву заявив, що головне послання України до учасників саміту НАТО – це заклик захистити українських дітей від російських балістичних ракет.

Президент Володимир Зеленський закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО після чергового російського обстрілу.