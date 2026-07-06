В Германии отмечается снижение числа въездов без надлежащих документов

В Германии за первое полугодие 2026 года было зафиксировано снижение числа въездов без надлежащих документов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

За первое полугодие 2026 года в Германии зарегистрировали более чем на 20% меньше случаев нелегального въезда – без необходимого для этого паспорта или вида на жительство – чем за аналогичный период предыдущего года.

По данным федеральной полиции, эта цифра составила 24 329 случаев.

Еще большее сокращение – по сравнению с первой половиной 2023 года, когда было зафиксировано более 45 тысяч случаев.

Показатель июня 2026 года – 3290 попыток нелегального въезда – стал самым низким с 2021 года и на 42% меньше по сравнению с июнем 2025 года.

Выборочные пограничные проверки на всех границах Германии ввели с 16 сентября 2024 года в целях борьбы с нелегальной миграцией.

После смены правительства в мае 2025 года министр внутренних дел Александр Добриндт поручил усилить их, а также отдал распоряжение разворачивать на границе большинство просителей убежища, за исключением тех, кто относится к уязвимым категориям.

Напомним, Польша на 6 лет закрыла въезд украинцу, который незаконно перевозил мигрантов.

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