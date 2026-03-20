Данія передала Україні п'ять пожежних автомобілів

Україна отримала від Данії п’ять сучасних пожежно-рятувальних авто.

Про це повідомили в ДСНС, пише "Європейська правда".

Церемонія передачі авто для рятувальників відбулася за участі спеціального аташе Королівства Данії з питань цивільного захисту в Україні Еріка Бреум-Крістенсена та першого заступника глави ДСНС України Віталія Миронюка.

Бреум-Крістенсен наголосив, що партнерство між Данією та Україною завжди було сильним.

"Для мене ця пожежна техніка набагато більше ніж просто машини, це реальне відображення стратегічного партнерства між двома країнами", – додав він.

