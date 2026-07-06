Украина получит более 30 автобусов из Брюсселя

Брюссельская компания общественного транспорта STIB передаст Украине более 30 дизельных автобусов в рамках обновления и постепенной электрификации своего автопарка.

Об этом сообщил генеральный директор компании Бриек де Меус во время пресс-конференции, как цитирует Euractiv, пишет "Европейская правда".

Речь идет о 36 автобусах, которые были введены в эксплуатацию в 2010–2011 годах, каждый из которых имеет около 700 тысяч км пробега.

Они будут переданы Украине партиями, начиная с сентября, и будут использоваться в Черниговской и Сумской областях.

По словам представителей STIB, передача автобусов является частью более широкого процесса обновления автопарка, который включает переход на электротранспорт к 2035 году.

В конце мая Нидерланды передали Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли более 60 пикапов Toyota Hilux, а также современные беспилотные системы.

Также недавно Украина получила от Дании пять современных пожарно-спасательных автомобилей.