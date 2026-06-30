Прем'єр Британії анонсував додаткові інвестиції в оборону на 15 млрд фунтів

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що збільшення військових видатків на 15 млрд фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів) буде профінансовано за рахунок скорочення інвестиційних бюджетів в інших сферах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Стармер представив давно очікуваний план Британії щодо інвестицій в оборону.

В одному зі своїх останніх кроків на посаді прем’єр-міністра він зазначив, що деякі дорожні та енергетичні проєкти не будуть "реалізовані згідно з планом", щоб допомогти збільшити фінансування оборони до 80 млрд фунтів стерлінгів на рік до 2029 року.

У своїй промові він зазначив, що план інвестицій в оборону (DIP), який спочатку очікувався восени минулого року, зупинить "руйнівне виснаження" збройних сил, що відбувалося за правління консерваторів.

Він зазначив, що цей план буде розвинуто його наступником, яким, за загальними очікуваннями, стане Енді Бернем. Сам політик поки що не прокоментував цей план.

У своїй промові Стармер зазначив, що вирішив не збільшувати державні запозичення та не скорочувати поточні видатки на державні послуги для фінансування додаткових інвестицій в оборону.

Натомість, за його словами, кошти будуть залучені коштом скорочення на 1% бюджетів на довгострокові інвестиції інших урядових відомств.

Він заявив, що згідно з планом військовий бюджет до 2029 року буде збільшено до 2,7% валового внутрішнього продукту (ВВП), а це дозволить Великій Британії вийти на глях досягнення основної мети НАТО щодо оборонних витрат – 3,5% ВВП – до 2035 року.

Додаткові 15 млрд фунтів стерлінгів витрат протягом наступних чотирьох років перевищують суму в 13,5 млрд фунтів стерлінгів, яку, за повідомленнями, забезпечив Джон Гілі, що на початку цього місяця подав у відставку з посади міністра оборони на знак протесту проти цих планів. Водночас ця сума є меншою за додаткові 28 млрд фунтів стерлінгів, яких вимагали в оборонному відомстві.

Раніше повідомляли, що план передбачає виділення 5 млрд фунтів стерлінгів (5,8 млрд євро) на безпілотні літальні апарати та інші безпілотні системи.

Також повідомляли, що Міністерство оборони Великої Британії планує виділити 500 млн фунтів стерлінгів (579 млн євро) на трансформацію елітних військових формувань спеціального призначення.