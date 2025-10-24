У Білому домі повністю знесли східне крило задля бальної зали Трампа

Останні кадри з будівництва на території Білого дому підтверджують, що для реалізації ідеї президента Дональда Трампа з великою бальною залою для прийомів знесли усю історичну будівлю Східного крила.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Супутникові знімки з розвитку будівництва на території Білого дому свідчать, що задля бальної зали Трампа знесли усю будівлю Східного крила Білого дому, яка традиційно призначалася для офісу перших леді.

Колонада, що сполучала основну будівлю зі Східним крилом, також майже повністю знесена – крім фрагменту, що прилягає до основної будівлі.

Комплекс Білого дому згори до та після демонтажних робіт, знімки з публікації CNN

Речниця Білого дому Керолайн Левітт визнала, що масштаби проєкту розширилися, порівняно з першим задумом, але закликала "довіряти процесу".

"Коли цей план презентували, і коли рендери були готові, президент розпорядився, щоб я вийшла сюди і показала їх вам. Я робила детальне звернення про те, яким буде цей проєкт. З будь-яким проєктом будівництва з часом можуть ставатися корективи… Ми продовжимо тримати вас у курсі всіх змін, але просто довіряйте процесу", – прокоментувала вона.

Нагадаємо, 20 жовтня Трамп оголосив про початок робіт у східному крилі Білого дому для реалізації його ідеї з будівництвом там великої бальної зали для урочистих прийомів, а ЗМІ показали кадри демонтажу.

Хоча про задум оголосили ще кілька місяців тому, це спричинило великий суспільний резонанс.

За даними ЗМІ, у Мінфіні США, звідки відкривається найкращий огляд на цю ділянку, сказали працівникам не поширювати фото демонтажу.

Реалізація ідеї коштуватиме 200-300 млн доларів, кошти нададуть приватні донори.

У Білому домі кажуть, що зала буде мати 650 місць. Це утричі більше, ніж місткість найбільшої на цей час Східної кімнати Білого дому.

На нещодавній вечері з донорами Трамп запевнив, що нова зала не буде порушувати архітектурний стиль Білого дому.