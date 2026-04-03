Проєкт бальної зали Трампа отримав остаточне схвалення від комісії з планування

У США федеральна комісія з планування схвалила плани президента Дональда Трампа щодо будівництва бальної зали в Білому домі вартістю 400 млн доларів, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Більшість членів Національної комісії з планування столиці схвалила дещо змінений проєкт бальної зали.

Голова комісії Вільям Шарф відхилив скарги щодо самого розширення Білого дому, а також виступив проти "негативних коментарів", зосереджених на процесі знесення, дизайні інтер'єру та самому президенті.

Шарф також відкинув будь-які припущення, що рішення суду, яке наказує адміністрації Трампа призупинити будівництво без "явного дозволу Конгресу", може затримати власний розгляд комісії.

"З мого погляду, перед нами лежить проєкт. Нас попросили його розглянути, і це насправді наша робота сьогодні", – сказав Шарф, зазначивши, що очолювана ним комісія не є стороною у судовому процесі.

Він сподівається, що бальна зала стане "таким самим національним надбанням, як і інші ключові об’єкти Білого дому".

Раніше стало відомо, що суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали на місці східного крила Білого дому, розпочате за рішенням президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

Наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво бальної зали Трампа.