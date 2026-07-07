Ле Пен у вівторок дізнається, чи зможе балотуватись на посаду президента Франції

У Франції паризький апеляційний суд у вівторок винесе рішення у справі про нецільове використання коштів Європарламенту, від якого залежить, чи зможе неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен балотуватись на посаду президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Ле Пен оскаржує вирок у справі 2025 року, в якій її визнали винною у розтраті коштів Європейського парламенту для виплати заробітної плати співробітникам своєї партії. Цей вирок призвів до того, що їй було заборонено балотуватися на державні посади протягом п’яти років.

Виправдання вважається малоймовірним, однак принаймні Ле Пен може розраховувати на пом’якшення покарання, що дозволило б їй балотуватися на посаду.

Або ж вона може отримати нове засудження відповідно до вимог прокуратури, що фактично позбавить її будь-яких надій на участь у президентських виборах.

Ле Пен уже тричі балотувалася на посаду президента, але її популярність значно зросла з часу її останньої спроби у 2022 році. Як безперечна лідерка опитувань як у першому, так і в другому турах майбутніх виборів, вона добре усвідомлює, що її політична доля залежить від рішення, яке буде ухвалено 7 липня.

Рішення буде оголошено о 13:30 за місцевим часом, а його зачитування може тривати кілька годин.

Ле Пен планує поступитися молодому офіційному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла, який має високі рейтинги, якщо суд не дозволить їй балотуватися.

У разі обрання Ле Пен обіцяє вивести Францію зі складу інтегрованого військового командування НАТО.

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