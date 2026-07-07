Ле Пен во вторник узнает, сможет ли она баллотироваться на пост президента Франции

Во Франции Парижский апелляционный суд во вторник вынесет решение по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, от которого зависит, сможет ли неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

Ле Пен обжалует приговор по делу 2025 года, в котором её признали виновной в растрате средств Европейского парламента для выплаты заработной платы сотрудникам своей партии. Этот приговор привёл к тому, что ей было запрещено баллотироваться на государственные должности в течение пяти лет.

Оправдание считается маловероятным, однако, по крайней мере, Ле Пен может рассчитывать на смягчение наказания, что позволило бы ей баллотироваться на этот пост.

Или же она может получить новый приговор в соответствии с требованиями прокуратуры, что фактически лишит её любых надежд на участие в президентских выборах.

Ле Пен уже трижды баллотировалась на пост президента, но её популярность значительно выросла со времени её последней попытки в 2022 году. Будучи бесспорным лидером опросов как в первом, так и во втором турах предстоящих выборов, она хорошо осознаёт, что её политическая судьба зависит от решения, которое будет принято 7 июля.

Решение будет оглашено в 13:30 по местному времени, а его зачитывание может длиться несколько часов.

Ле Пен планирует уступить место молодому официальному лидеру "Национального объединения" Жордану Барделла, который имеет высокие рейтинги, если суд не разрешит ей баллотироваться.

В случае избрания Ле Пен обещает вывести Францию из состава интегрированного военного командования НАТО.

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