У Литві сподіваються на прояснення ситуації щодо присутності американських військ

Литва сподівається найближчими днями отримати більше ясності щодо майбутнього американських військ у країні на тлі того, як президент Гітанас Науседа вирушає на саміт НАТО в Анкару, де він сподівається зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це в ефірі LRT розповів старший радник литовського президента Дейвідас Матульоніс, повідомляє "Європейська правда".

Матульоніс зазначив, що наразі зустріч між Науседою і Трампом не запланована, проте в кулуарних бесідах може порушитися питання про ротацію американських військ у Литві.

Цього літа понад 1000 американських військовослужбовців завершили свою ротацію в Литві, і Вільнюс очікує інформації про те, чи повернуться американські війська і в якій кількості.

"Ми вже неодноразово заявляли, що тут, у Литві, ми дуже сподіваємося на повернення американських військ у найближчому майбутньому, і, можливо, у більшій кількості, ніж раніше", – сказав Матульоніс.

Він вказав на позитивні сигнали, що надходять із Польщі, де, за даними польської газети Dziennik Gazeta Prawna, протягом трьох місяців очікується збільшення чисельності американських військ.

"Війська, дислоковані в Польщі, є опорою присутності в Литві та інших країнах Балтії. Це важливий перший крок, який має бути зроблений дуже скоро… Я дуже сподіваюся, що ми почуємо цю новину найближчим часом", – додав радник литовського президента.

На запитання, чи зможе Науседа отримати запевнення щодо чисельності військ безпосередньо від американської сторони в Анкарі, Матульоніс відповів, що сказати напевно складно.

"Це може статися тоді, а може, й трохи пізніше. Питання має бути вирішене найближчими днями", – сказав він.

Матульоніс додав, що Литва, як і раніше, залишається надійним союзником США, вказавши на збільшення фінансування оборони та інфраструктури, що надається для сил союзників, як доказ того, що країна виконує свої зобов’язання.

Раніше стало відомо, що більшість американських військ, розміщених в Естонії, покинули країну на тлі запланованого перегляду військової присутності США в Європі.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявляв, що плани США на третину скоротити чисельність своєї військової авіації в Європі, а також вивести одну авіаносну групу не матимуть великого значення.