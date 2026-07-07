В Литве надеются на прояснение ситуации с присутствием американских войск

Литва надеется в ближайшие дни получить больше ясности относительно будущего американских войск в стране на фоне того, как президент Гитанас Науседа отправляется на саммит НАТО в Анкару, где он надеется встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом в эфире LRT рассказал старший советник литовского президента Дейвидас Матулёнис, сообщает "Европейская правда".

Матулёнис отметил, что на данный момент встреча между Науседой и Трампом не запланирована, однако в кулуарных беседах может быть поднят вопрос о ротации американских войск в Литве.

Этим летом более 1000 американских военнослужащих завершили свою ротацию в Литве, и Вильнюс ожидает информации о том, вернутся ли американские войска и в каком количестве.

"Мы уже неоднократно заявляли, что здесь, в Литве, мы очень надеемся на возвращение американских войск в ближайшем будущем, и, возможно, в большем количестве, чем раньше", – сказал Матулёнис.

Он указал на позитивные сигналы, поступающие из Польши, где, по данным польской газеты Dziennik Gazeta Prawna, в течение трех месяцев ожидается увеличение численности американских войск.

"Войска, дислоцированные в Польше, являются опорой присутствия в Литве и других странах Балтии. Это важный первый шаг, который должен быть сделан очень скоро… Я очень надеюсь, что мы услышим эту новость в ближайшее время", – добавил советник литовского президента.

На вопрос, сможет ли Науседа получить заверения относительно численности войск непосредственно от американской стороны в Анкаре, Матулёнис ответил, что сказать наверняка сложно.

"Это может произойти тогда, а может, и чуть позже. Вопрос должен быть решен в ближайшие дни", – сказал он.

Матулёнис добавил, что Литва, как и прежде, остается надежным союзником США, указав на увеличение финансирования обороны и инфраструктуры, предоставляемого для сил союзников, как доказательство того, что страна выполняет свои обязательства.

Ранее стало известно, что большинство американских войск, размещенных в Эстонии, покинули страну на фоне запланированного пересмотра военного присутствия США в Европе.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что планы США сократить на треть численность своей военной авиации в Европе, а также вывести одну авианосную группу не будут иметь большого значения.