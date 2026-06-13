В Естонії вважають, що скорочення кількості озброєнь США в Європі не матиме великого значення

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що плани США на третину скоротити чисельність своєї військової авіації в Європі, а також вивести одну авіаносну групу не матиме великого значення.

Заяву очільника естонського оборонного відомства наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Певкур розповів, що про ці зміни було відомо ще півтора року тому, і з того часу плани оборони Європи були оновлені та враховують ці скорочення.

"Якщо подивитися на час, скільки триватиме політ літака з США, то це питання десяти годин, не більше. І тут я не бачу великих проблем. І ніхто нам не говорив, що плани захисту Європи зміняться. Оскільки наші плани враховують конкретні сили, то саме на ці сили ми й розраховуємо", – сказав він.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Згодом у Європейському командуванні Збройних сил США підтвердили намір скоротити кількість озброєнь для потреб НАТО в Європі.

За даними NYT, план США передбачає скорочення кількості винищувачів F-16 та F-15E зі 150 до 100 одиниць. Майже вдвічі скоротять кількість літаків морського спостереження та виведуть усі літаки-заправники. Крім того, на нові місця дислокації будуть переміщені один підводний човен, авіаносець та десятки літаків палубної авіації.