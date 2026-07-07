В Нідерландах заявили, що вичерпали свої можливості щодо військової допомоги Україні

Нідерланди більше не мають можливості надавати пряму військову підтримку Україні.

Про це в кулуарах саміту НАТО заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус, яку цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Єшилгьоз-Зегеріус зазначила, що закликатиме інші країни допомогти Україні, а Нідерланди, за її словами, зробили все, що могли.

"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, тому що ми вже зробили дуже багато", – сказала вона.

Відповідаючи на конкретне запитання про нові запити на ракети до систем Patriot, Єшилгьоз-Зегеріус відповіла: "Ми досягли межі своїх можливостей".

Нідерланди витратили 9,1 млрд євро на військову підтримку України, а також запланували додаткові витрати в розмірі 11,6 млрд євро.

Наразі країна виділила 1 млрд євро на програму PURL, в рамках якої європейські союзники оплачують поставки зброї американського виробництва для України.

Нещодавно Україна та Нідерланди домовилися про запуск виробництва українських безпілотних систем на території Нідерландів у межах програми Build with Ukraine.

Крім того, стало відомо, що Нідерланди виділяють 500 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України.