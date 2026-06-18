В Нідерландах запускають виробництво українських безпілотних систем

Україна та Нідерланди домовилися про запуск виробництва українських безпілотних систем на території Нідерландів у межах програми Build with Ukraine.

Про це у своїх соцмережах повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує "Європейська правда".

Федоров перебував з візитом у Нідерландах, в рамках якого провів зустрічі з міністеркою оборони Нідерландів, прем’єр-міністром Робом Єттеном, представниками парламенту, оборонної індустрії та науково-дослідної організації TNO.

"Основний фокус – збільшення обсягу та якості міжнародної військової допомоги Україні та залучення додаткових ресурсів на пріоритетні напрями оборони", – зазначив він.

Міністр поінформував, що в межах програми Build with Ukraine запускають виробництво українських безпілотних систем у Нідерландах.

"Найближчим часом стартує виробництво українських mid-strike та deep-strike рішень із фінансуванням Міністерства оборони Нідерландів. На першому етапі всі виробничі потужності працюватимуть на потреби України", – розповів Федоров.

Також була підписана угода щодо оборонних інновацій та співпраці оборонних підприємств.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Нідерланди виділяють 500 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією.

Це прохання буде озвучено 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомому як формат "Рамштайн".