В Нидерландах заявили, что исчерпали свои возможности по военной помощи Украине

Нидерланды больше не имеют возможности оказывать прямую военную поддержку Украине.

Об этом в кулуарах саммита НАТО заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус, которую цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Ешилгёз-Зегериус отметила, что будет призывать другие страны помочь Украине, а Нидерланды, по ее словам, сделали все, что могли.

"У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много", – сказала она.

Отвечая на конкретный вопрос о новых запросах на ракеты для систем Patriot, Ешилгёз-Зегериус ответила: "Мы достигли предела своих возможностей".

Нидерланды потратили 9,1 млрд евро на военную поддержку Украины, а также запланировали дополнительные расходы в размере 11,6 млрд евро.

На данный момент страна выделила 1 млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают поставки оружия американского производства для Украины.

Недавно Украина и Нидерланды договорились о запуске производства украинских беспилотных систем на территории Нидерландов в рамках программы Build with Ukraine.

Кроме того, стало известно, что Нидерланды выделяют 500 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины.