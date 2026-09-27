У Міноборони Британії відреагували на інцидент поблизу авіабази США

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг подякував спецслужбам за оперативну реакцію на інцидент в графстві Глостершир поблизу американської авіабази Фейрфорд, де у неділю кількох осіб затримали за ймовірні порушення Закону про вибухові речовини.

Про це йдеться у заяві міністра в X, пише "Європейська правда".

Стрітінг подякував аварійним та спеціалізованим службам за реакцію на інцидент, зазначивши, що всі служби та Збройні сили Британії перебувають у стані готовності.

"Ми можемо бути впевнені, що ситуація перебуває під контролем, і саме тому наші аварійні служби та Збройні сили перебувають у режимі цілодобової готовності", – написав глава Міноборони.

Як стало відомо, 27 вересня у Британії затримали кількох чоловіків та евакуювали житлові будинки навколо Велфорда після того, як поблизу американської авіабази у графстві Глостершир було оголошено про серйозний інцидент. Озброєні поліцейські охороняють кордон поблизу села, що знаходиться лише за кілька кілометрів від військової бази США.

Про інцидент стало відомо після того, як агенція Reuters поінформувала про посилення заходів безпеки на американській авіабазі Фейрфорд у Глостерширі.

У липні Велика Британія заявила, що її збройні сили готові захищати країну від будь-якого нападу після того, як Корпус вартових Ісламської революції виступив з попередженням не дозволяти американським бомбардувальникам злітати з Фейрфорда.

База Фейрфорд у графстві Глостершир використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.

Як писало Financial Times у серпні, в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об’єктах у країнах на південному сході Європи у разі додаткової ескалації з боку США – як спосіб підвищити ставки.