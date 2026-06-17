Нідерланди виділяють 500 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України

Уряд Нідерландів у середу зобов’язався придбати для України безпілотники та засоби протиповітряної оборони на загальну суму 500 мільйонів євро; половина цих коштів виділятиметься через програму PURL.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Нідерланди закуплять дрони на суму 250 млн євро у власних оборонних компаній. Решту 250 мільйонів євро буде витрачено в рамках ініціативи з постачання Україні зброї американського виробництва PURL.

Нове зобов'язання збільшує загальний внесок Нідерландів у цю ініціативу до 1 млрд євро. У рамках програми Києву постачають обладнання та ракети для протиповітряної оборони, а також боєприпаси для винищувачів F16 та інших систем.

Нідерланди та Україна також підписали лист про наміри щодо співпраці в галузі оборонних інновацій.

У середу прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс анонсував додатковий внесок його країни до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України на суму 7 млн євро.

Раніше український міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що Україна отримує понад 90% засобів проти балістичних ракет через ініціативу PURL.

Як повідомлялося, Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією. Це прохання буде озвучено 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомому як формат "Рамштайн".