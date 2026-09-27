Швейцарці відхиляють ініціативу щодо суворого визначення нейтралітету – попередні результати

Громадяни Швейцарії на референдумі попередньо відхилили пропозицію внести до конституції суворе визначення нейтралітету, яке могло заборонити країні запроваджувати санкції проти Росії та розширювати співпрацю з НАТО.

Про це свідчать попередні результати референдуму, опубліковані урядом Швейцарії, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами, отриманими станом на 13:40 (за київським часом), 68,25% швейцарців проголосували проти ініціативи про суворе трактування нейтралітету країни.

Ідею, висунуту правою Швейцарською народною партією, підтримали 31,75% виборців.

Дані з виборчих дільниць продовжуватимуть надходити протягом дня, тож результати можуть змінитися. Однак, згідно з аналізом SRF, більшість учасників референдуму все ж проголосувала проти ідеї закріплення жорсткого визначення нейтралітету у конституції.

Хоча швейцарський нейтралітет був міжнародно визнаний з кінця наполеонівських війн у 1815 році, конкретного формулювання його реалізації досі немає.

Ініціатива, винесена на референдум, пропонує закріпити в конституції зобов’язання не вступати до жодних військових чи оборонних альянсів, а також неучасті країни у військових конфліктах за кордоном.

Серед іншого, пропозиція вимагає, щоб Швейцарія не запроваджувала економічні чи дипломатичні санкції проти воюючих держав, якщо це не буде вирішено Організацією Об’єднаних Націй. Це могло б підірвати санкційну політику Берна проти Росії, частково синхронізовану з санкційними режимами Європейського Союзу.

Швейцарський уряд відхилив ідею суворого трактування нейтралітету. Обидві палати парламенту також проголосували проти цієї ініціативи.

Раніше уряд країни ухвалив "Стратегію політики безпеки 2026 року", яка включає вже втілені заходи щодо зміцнення оборони країни. Зокрема, так ідеться про необхідність посилити оборонні можливості, щоб Швейцарія могла протистояти збройному нападу. Це також включає співпрацю з державами-партнерами.