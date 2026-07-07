НАТО обрав шведський GlobalEye від Saab для заміни застарілих розвідувальних літаків

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що Альянс обрав літак GlobalEye компанії шведської компанії Saab для заміни свого парку літаків раннього попередження та управління (AWACS).

Про це йдеться в заяві уряду Швеції, повідомляє "Європейська правда".

Це означає, що НАТО розпочне переговори з компанією Saab щодо закупівлі до 10 літаків GlobalEye, зазначили в шведському уряді.

"Сьогодні – великий день для оборонної промисловості Швеції, і це результат багаторічної співпраці між шведськими урядовими установами та компанією Saab. Ми раді повідомити, що НАТО планує замінити свій парк літаків AWACS на літаки GlobalEye. Це свідчить про те, що Швеція ставиться до питань оборони та безпеки з найвищою серйозністю і має унікальну оборонну промисловість", – зазначає прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

Міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенергард своєю чергою зазначила, що вибір НАТО на користь GlobalEye "є яскравим свідченням потужності шведської промисловості та міжнародної співпраці".

"GlobalEye – це результат співпраці промислових підприємств низки країн, які разом створили цей унікальний продукт. Ця угода демонструє, що шведська оборонна промисловість є надзвичайно конкурентоспроможною на міжнародному рівні та може прокласти шлях до нових успіхів шведського експорту", – підкреслила вона.

Міністр оборони Пол Йонсон додав, що GlobalEye забезпечує саме той рівень передового ситуаційного інформування, який необхідний сучасним системам оборони для боротьби з усім – від дронів і ракет до інших видів загроз.

14 літаків системи повітряного раннього попередження та управління (AWACS) НАТО, що нагадують літаючі радіолокаційні вежі зі своїми характерними радіолокаційними куполами шириною дев’ять метрів, є "очима" Альянсу в небі з 1982 року.

Флот літаків AWACS, що базується на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині, широко використовується для виконання місій спостереження НАТО вздовж його східного флангу з моменту початку війни Росії в Україні.

Про те, що НАТО планує більше не покладатися на американські літаки в рамках оновлення свого парку розвідувальних бортів, повідомляли у квітні.

Також ЗМІ раніше дізнались, що в НАТО зробили вибір саме на користь GlobalEye шведської компанії Saab.