НАТО выбрал шведский GlobalEye от Saab для замены устаревших разведывательных самолетов
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что Альянс выбрал самолет GlobalEye шведской компании Saab для замены своего парка самолетов раннего предупреждения и управления (AWACS).
Об этом говорится в заявлении правительства Швеции, сообщает "Европейская правда".
Это означает, что НАТО начнет переговоры с компанией Saab о закупке до 10 самолетов GlobalEye, отметили в шведском правительстве.
"Сегодня – великий день для оборонной промышленности Швеции, и это результат многолетнего сотрудничества между шведскими правительственными учреждениями и компанией Saab. Мы рады сообщить, что НАТО планирует заменить свой парк самолетов AWACS на самолеты GlobalEye. Это свидетельствует о том, что Швеция относится к вопросам обороны и безопасности с максимальной серьезностью и обладает уникальной оборонной промышленностью", – отмечает премьер-министр Ульф Кристерссон.
Министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, в свою очередь, отметила, что выбор НАТО в пользу GlobalEye "является ярким свидетельством мощности шведской промышленности и международного сотрудничества".
"GlobalEye – это результат сотрудничества промышленных предприятий ряда стран, которые вместе создали этот уникальный продукт. Это соглашение демонстрирует, что шведская оборонная промышленность чрезвычайно конкурентоспособна на международном уровне и может проложить путь к новым успехам шведского экспорта", – подчеркнула она.
Министр обороны Пол Йонсон добавил, что GlobalEye обеспечивает именно тот уровень передовой ситуационной осведомленности, который необходим современным системам обороны для борьбы со всем – от дронов и ракет до других видов угроз.
14 самолетов системы воздушного раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, напоминающих летающие радиолокационные башни со своими характерными радиолокационными куполами шириной девять метров, являются "глазами" Альянса в небе с 1982 года.
Флот самолетов AWACS, базирующийся на авиабазе Хайленкирхен в Германии, широко используется для выполнения миссий наблюдения НАТО вдоль его восточного фланга с момента начала войны России в Украине.
О том, что НАТО планирует больше не полагаться на американские самолеты в рамках обновления своего парка разведывательных самолетов, сообщалось в апреле.
Также СМИ ранее узнали, что в НАТО сделали выбор именно в пользу GlobalEye шведской компании Saab.