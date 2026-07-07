Зеленський закликав підтримати зусилля Києва для виробництва перехоплювачів до Patriot

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів підтримати українські зусилля у спробі отримати ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot в Україні.

Про це він сказав у своєму виступі на Форумі оборонної промисловості в Анкарі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Він наголосив, що балістичні ракети – це остання велика перевага, яка лишилася в Росії.

"Європа терміново потребує власних потужностей для виробництва антибалістичних систем і ракети до них", – заявив президент.

Зеленський високо оцінив характеристики систем Patriot, однак висловив жаль з приводу того, що цих систем наразі недостатньо.

"Ті, хто захищає життя, потребують більше Patriot. Ми говорили про ліцензії на їх виробництво з нашими американськими партнерами, і я прошу вас підтримати наші зусилля, щоб це стало реальністю", – заявив він.

Президент підкреслив ще раз, що Європа потребує доступної і масової власної антибалістики і не в 2030-му році чи пізніше, а вже зараз.

За його словами, це не про максимізацію прибутків для компаній, а про захист мільйонів європейців.

"Ми працюємо над розвитком антибалістичної коаліції, яка зможе досягти сильних результатів, поки ця війна триває. Зараз це наш пріоритет. Все інше ми можемо робити самі, але коли йдеться про ППО, потрібна наполегливість партнерів", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Генсек НАТО Марк Рютте висловив сподівання на те, що саміт НАТО наблизить рішення, які будуть сприятливими для України у питанні перехоплювачів для збиття балістики.