Трамп прибув до Анкари на саміт НАТО

Президент США Дональд Трамп прибув до Анкари 7 липня, щоб взяти участь у саміті лідерів НАТО та провести переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hürriyet Daily News.

Літак Трампа приземлився в столиці в той момент, коли 36-й саміт глав держав і урядів НАТО розпочався з форуму оборонної промисловості.

Ердоган привітав Трампа в Анкарі напередодні офіційної церемонії та двосторонньої зустрічі між двома лідерами.

Очікується, що зустріч Ердогана і Трампа буде присвячена двостороннім відносинам та питанням, що стоять на порядку денному НАТО.

У середу Трамп має відвідати офіційну церемонію зустрічі НАТО, взяти участь у сімейній фотосесії та приєднатися до робочої сесії лідерів.

Також очікується, що пізніше цього дня він проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа.

Очікується, що Трамп проведе пресконференцію перед тим, як покинути Анкару 8 липня.

ЗМІ писали, що Трамп вирушив на саміт НАТО в Анкарі в поганому настрої, і наразі немає впевненості, що зустріч лідерів пройде гладко.

Повідомляли також, що союзники сподіваються уникнути суперечок з Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.