Трамп прибыл в Анкару на саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару 7 июля, чтобы принять участие в саммите лидеров НАТО и провести переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Самолет Трампа приземлился в столице в тот момент, когда 36-й саммит глав государств и правительств НАТО начался с форума оборонной промышленности.

Эрдоган приветствовал Трампа в Анкаре накануне официальной церемонии и двусторонней встречи между двумя лидерами.

Ожидается, что встреча Эрдогана и Трампа будет посвящена двусторонним отношениям и вопросам, стоящим на повестке дня НАТО.

В среду Трамп должен посетить официальную церемонию встречи НАТО, принять участие в семейной фотосессии и присоединиться к рабочей сессии лидеров.

Также ожидается, что позже в этот день он проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа.

Ожидается, что Трамп проведет пресс-конференцию перед тем, как покинуть Анкару 8 июля.

СМИ писали, что Трамп отправился на саммит НАТО в Анкаре в плохом настроении, и пока нет уверенности, что встреча лидеров пройдет гладко.

Сообщалось также, что союзники надеются избежать споров с Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, объявив о новых расходах и соглашениях, а также проявив особое гостеприимство.