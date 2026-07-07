Марін Ле Пен потенційно зможе балотуватись на виборах президента Франції-2027

Паризький апеляційний суд залишив у силі вирок Марін Ле Пен за нецільове використання коштів ЄС, але скоротив термін заборони на участь у виборах на виборні посади, що потенційно може знову відкрити лідерці ультраправих шлях до участі у президентських виборах 2027 року.

Про це повідомляє France 24, інформує "Європейська правда".

Згідно з рішенням суду, Марін Ле Пен засудили до трьох років позбавлення волі, з яких два – умовно, а один – з носінням електронного браслета. Крім того, суд постановив, що Ле Пен заборонено претендувати на державні посади терміном на 15 місяці, що фактично розчищає їй шлях для балотування на виборах-2027.

Хоча суд зазначив, що два роки покарання відстрочено, він зобов’язав її носити електронний браслет на щиколотці протягом одного року, що ускладнить потенційну президентську кампанію як з політичної, так і з логістичної точки зору.

Це рішення породжує нові сумніви щодо того, чи буде вона претендувати на найвищу посаду у Франції наступного року.

Сама Ле Пен раніше говорила, що не хоче балотуватися на президентських виборах з електронним браслетом.

Суд також залишив у силі штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Очікується, що Ле Пен прокоментує це рішення у телевізійному виступі в прайм-тайм о 20:00 за паризьким часом.

Повідомляли, що Ле Пен планує поступитися молодому офіційному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла, який має високі рейтинги, якщо суд не дозволить їй балотуватися.

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