Марин Ле Пен потенциально сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году

Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств ЕС, но сократил срок запрета на участие в выборах на выборные должности, что потенциально может вновь открыть лидеру ультраправых путь к участию в президентских выборах 2027 года.

Об этом сообщает France 24, информирует "Европейская правда".

Согласно решению суда, Марин Ле Пен приговорена к трем годам лишения свободы, из которых два – условно, а один – с ношением электронного браслета.

Хотя суд отметил, что два года наказания отсрочены, он обязал ее носить электронный браслет на лодыжке в течение одного года, что затруднит президентскую кампанию как с политической, так и с логистической точки зрения.

Это решение вызывает новые сомнения относительно того, будет ли она претендовать на высший пост во Франции в следующем году.

Сама Ле Пен ранее заявляла, что не хочет баллотироваться на президентских выборах с электронным браслетом.

Суд также оставил в силе штраф в размере 100 тысяч евро.

Ожидается, что Ле Пен прокомментирует это решение в телевизионном выступлении в прайм-тайм в 20:00 по парижскому времени.

Сообщалось, что Ле Пен планирует уступить место молодому официальному лидеру "Национального объединения" Жордану Барделла, который имеет высокие рейтинги, если суд не разрешит ей баллотироваться.

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