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Ле Пен не хоче балотуватися на президентських виборах з електронним браслетом

Новини — Четвер, 2 липня 2026, 12:10 — Марія Ємець

Неформальна лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що зацікавлена балотуватися на президентських виборах у разі апеляційного рішення на свою користь, але не хоче бути кандидаткою з електронним браслетом. 

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі у середу. 

З наближенням дати апеляційного рішення суду у справі про фіктивний найм помічників у Європарламенті – за вироком у якій Ле Пен заборонили претендувати на виборні посади – вона підтвердила, що зацікавлена балотуватися на президентських виборах, якщо судове рішення перестане бути перешкодою для цього. 

Водночас вона повторила, що не бачить себе "кандидаткою з електронним браслетом".

"Якщо ви є кандидатом у президенти – ви повинні мати повну свободу пересування… Я не можу залежати від дозволів суду у тому, щоб вирушити на зустріч чи на ринок", – заявила Ле Пен.

Ле Пен планує поступитися молодому офіційному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла, який має високі рейтинги, якщо суд не дозволить їй балотуватися.  

У разі обрання Ле Пен обіцяє вивести Францію зі складу інтегрованого військового командування НАТО. 

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