Ле Пен не хоче балотуватися на президентських виборах з електронним браслетом

Неформальна лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що зацікавлена балотуватися на президентських виборах у разі апеляційного рішення на свою користь, але не хоче бути кандидаткою з електронним браслетом.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі у середу.

З наближенням дати апеляційного рішення суду у справі про фіктивний найм помічників у Європарламенті – за вироком у якій Ле Пен заборонили претендувати на виборні посади – вона підтвердила, що зацікавлена балотуватися на президентських виборах, якщо судове рішення перестане бути перешкодою для цього.

Водночас вона повторила, що не бачить себе "кандидаткою з електронним браслетом".

"Якщо ви є кандидатом у президенти – ви повинні мати повну свободу пересування… Я не можу залежати від дозволів суду у тому, щоб вирушити на зустріч чи на ринок", – заявила Ле Пен.

Ле Пен планує поступитися молодому офіційному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла, який має високі рейтинги, якщо суд не дозволить їй балотуватися.

У разі обрання Ле Пен обіцяє вивести Францію зі складу інтегрованого військового командування НАТО.

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