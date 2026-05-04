Канада внесе додаткові 200 мільйонів доларів до схеми закупівлі зброї США для України

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий внесок Канади у розмірі 200 млн доларів до програми із закупівлі американської зброї для України (PURL).

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський розповідав про зустріч у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

"Детально обговорили посилення ППО: виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримка програми PURL і можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами", – розповів він.

"Дякую Канаді за новий внесок у програму PURL. Перед зустріччю прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про додаткові 200 мільйонів доларів", – повідомив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що під час неформального саміту країн Європейського Союзу наприкінці квітня ще три країни приєдналися до програми PURL.

Перед цим міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL.