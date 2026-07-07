Зеленский сообщил о поступлении крупной партии средств ПВО из Канады

Канада предоставила Украине пакет помощи по защите воздушного пространства, а также в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, открывая переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский признал, что Украина сейчас испытывает нехватку перехватчиков для ракет ПВО, хотя и не стал уточнять детали.

"Сейчас у нас большой, возможно, даже самый большой дефицит в сфере противовоздушной обороны. Между тем мы получили большой пакет (помощи в сфере ПВО. – "ЕП") от Канады. Мы благодарны вам за это", – заявил президент.

Он не стал уточнять, какие именно виды оборудования поставила Канада ВСУ, но подчеркнул, что в ближайшее время должна состояться новая поставка из Канады. "Мы благодарны за это (поставку), и хорошо, что некоторые другие новые элементы – уже в пути", – добавил президент.

Марк Карни кратко подтвердил поступление этой помощи.

Два месяца назад сообщалось, что Канада внесет дополнительные 200 млн долларов в программу PURL для поставок оружия из США, прежде всего ракетных комплексов Patriot, для Украины. Пока неизвестно, имел ли президент в виду именно эту поставку.

Читайте также пояснительную статью: "Ракеты для Patriot и прочее: как работает инициатива PURL и с какими проблемами сталкивается".

Об ожидаемых итогах саммита читайте: "140 млрд на ВСУ и поддержка Трампа: что подготовил для Украины саммит НАТО в Анкаре".