Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відкинув будь-які припущення щодо того, що Росія може планувати напад на країну НАТО.

Про це він сказав у вівторок, 7 липня, в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Крістерссон, який перебуває на саміті НАТО в Анкарі, заявив, що Росія "дуже добре усвідомлює", що напад на країну НАТО був би "вкрай поганою ідеєю".

На запитання про занепокоєння, висловлене деякими європейськими лідерами щодо можливості прямої конфронтації між Європою та Росією, лідер Швеції відкинув таку думку.

"Ми не бачимо жодних ознак цього, але бачимо чимало ознак різних видів гібридних загроз та дій", – сказав він.

У цьому контексті прем’єр Швеції згадав про пошкодження підводних кабелів та про судна "тіньового флоту", що діють "безрозсудно".

Прем’єр-міністр Швеції також згадав нещодавні повітряні атаки Росії по українських містах.

"Це дає нам вагому підставу надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, необхідних для того, щоб вона могла захищатися. Ми маємо чітко дати Росі зрозуміти, що час не на її боці", – додав він.

У цьому контексті варто зауважити, що ЗМІ писали, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Перед цим латвійська розвідка також повідомила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.