Швеция сомневается в том, что Россия планирует нападение на страну-члена НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отверг любые предположения о том, что Россия может планировать нападение на страну-члена НАТО.

Об этом он заявил во вторник, 7 июля, в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Кристерссон, находящийся на саммите НАТО в Анкаре, заявил, что Россия "очень хорошо осознает", что нападение на страну НАТО было бы "крайне плохой идеей".

На вопрос об опасениях, высказанных некоторыми европейскими лидерами относительно возможности прямой конфронтации между Европой и Россией, лидер Швеции отверг такую точку зрения.

"Мы не видим никаких признаков этого, но видим немало признаков различных видов гибридных угроз и действий", – сказал он.

В этом контексте премьер Швеции упомянул о повреждении подводных кабелей и о судах "теневого флота", действующих "безрассудно".

Премьер-министр Швеции также упомянул недавние воздушные атаки России по украинским городам.

"Это дает нам весомое основание предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны, необходимых для того, чтобы она могла защищаться. Мы должны четко дать России понять, что время не на ее стороне", – добавил он.

В этом контексте стоит отметить, что СМИ писали, что Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооружённой провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

Ранее латвийская разведка также сообщила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.