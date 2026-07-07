Сибіга обговорив з главою МЗС Данії питання посилення української ППО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з данським колегою Ларсом Льокке Расмуссеном говорили, серед іншого, про потребу посилити українську протиповітряну оборону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Cибіга повідомив, що на зустрічі з Расмуссеном вони говорили про останні російські удари балістичними ракетами і "кроки для термінового посилення української ППО".

🇺🇦🇩🇰 With @larsloekke. Spoke about Russia’s ballistic attacks and steps to urgently strengthen Ukraine’s air defense.



We also discussed peace efforts, ways to increase pressure on Russia, and Ukraine’s EU accession.



Exchanged views on a number of European and global… pic.twitter.com/mW0eoX6VLb – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 7, 2026

"Ми також обговорили мирні зусилля, способи посилити тиск на Росію та питання вступу України до ЄС... Подякував міністру Расмуссену за підтвердження, що підтримка України з боку Данії після зміни уряду залишається непохитною", – зазначив очільник МЗС.

Данія – серед держав ЄС, які вимагають закупити Україні ракети ППО у США на кошти з 90 млрд євро.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику – та зауважив, що ці ракети є не лише у США.