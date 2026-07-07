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Сибіга обговорив з главою МЗС Данії питання посилення української ППО

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Новини — Вівторок, 7 липня 2026, 17:53 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з данським колегою Ларсом Льокке Расмуссеном говорили, серед іншого, про потребу посилити українську протиповітряну оборону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X. 

Cибіга повідомив, що на зустрічі з Расмуссеном вони говорили про останні російські удари балістичними ракетами і "кроки для термінового посилення української ППО".

"Ми також обговорили мирні зусилля, способи посилити тиск на Росію та питання вступу України до ЄС... Подякував міністру Расмуссену за підтвердження, що підтримка України з боку Данії після зміни уряду залишається непохитною", – зазначив очільник МЗС. 

Данія – серед держав ЄС, які вимагають закупити Україні ракети ППО у США на кошти з 90 млрд євро.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику – та зауважив, що ці ракети є не лише у США.

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Данія Сибіга
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