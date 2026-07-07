Зеленський натякнув, що перехоплювачі до Patriot є не лише у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами на саміті НАТО буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику – та зауважив, що ці ракети є не лише у США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ в Анкарі спільно з генсеком НАТО Марком Рютте.

Зеленський зазначив, що зараз найважливіше для України – знайти спосіб добути "якнайшвидше якнайбільше" ракет-перехоплювачів до Patriot, і він говоритиме про це з Рютте.

"Ми розуміємо, хто з-поміж наших друзів – не лише американці, до речі – мають такі можливості. Нам це вкрай потрібно, це нагальна потреба. Думаю, усі ви бачили ці російські удари", – сказав Зеленський.

Він акцентував, що спроможності ППО важливі і для захисту цивільного населення, і для армії.

"Звісно, ми бачимо слабкість Росії, ми її відчуваємо – але вона все ще недостатня. Потрібно більше тиску, більше антибалістичних ракет, і більше санкцій проти Росії", – додав президент.

Також Зеленський закликав партнерів підтримати українські зусилля у спробі отримати ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Генсек НАТО Марк Рютте висловив сподівання на те, що саміт НАТО наблизить рішення, які будуть сприятливими для України у питанні перехоплювачів для збиття балістики.