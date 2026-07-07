Укр Рус Eng

Сибига обсудил с главой МИД Дании вопрос об укреплении украинской ПВО

фото
Новости — Вторник, 7 июля 2026, 17:53 — Мария Емец

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном говорили, в частности, о необходимости укрепить украинскую противовоздушную оборону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своём X.

Сибига сообщил, что на встрече с Расмуссеном они обсуждали последние российские удары баллистическими ракетами и "меры по срочному укреплению украинской ПВО".

"Мы также обсудили мирные усилия, способы усиления давления на Россию и вопрос вступления Украины в ЕС. Поблагодарил министра Расмуссена за подтверждение того, что поддержка Украины со стороны Дании после смены правительства остается непоколебимой", – отметил глава МИД.

Дания входит в число стран ЕС, которые требуют закупить для Украины ракеты ПВО в США на средства из 90 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами станет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые имеют решающее значение для способности Украины сбивать российские баллистические ракеты, и отметил, что эти ракеты есть не только у США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания Сибига
Реклама: