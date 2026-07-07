Сибига обсудил с главой МИД Дании вопрос об укреплении украинской ПВО

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном говорили, в частности, о необходимости укрепить украинскую противовоздушную оборону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своём X.

Сибига сообщил, что на встрече с Расмуссеном они обсуждали последние российские удары баллистическими ракетами и "меры по срочному укреплению украинской ПВО".

🇺🇦🇩🇰 With @larsloekke. Spoke about Russia’s ballistic attacks and steps to urgently strengthen Ukraine’s air defense.



We also discussed peace efforts, ways to increase pressure on Russia, and Ukraine’s EU accession.



Exchanged views on a number of European and global… pic.twitter.com/mW0eoX6VLb – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 7, 2026

"Мы также обсудили мирные усилия, способы усиления давления на Россию и вопрос вступления Украины в ЕС. Поблагодарил министра Расмуссена за подтверждение того, что поддержка Украины со стороны Дании после смены правительства остается непоколебимой", – отметил глава МИД.

Дания входит в число стран ЕС, которые требуют закупить для Украины ракеты ПВО в США на средства из 90 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами станет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые имеют решающее значение для способности Украины сбивать российские баллистические ракеты, и отметил, что эти ракеты есть не только у США.