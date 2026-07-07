Во Франции верхняя палата парламента снова отклонила проект об ассистированном суициде

Сенат, верхняя палата парламента Франции, как и ожидалось, не поддержал законопроект об ассистированном суициде после его очередного одобрения Национальным собранием.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Сенат на заседании 7 июля без дебатов отклонил принятый Национальным собранием законопроект об ассистированном суициде, что произошло уже в третий раз. Против проголосовали 169, за – 164.

Такой результат считался ожидаемым. Теперь текст возвращается в Национальное собрание, которому предстоит сказать "последнее слово" во время голосования 15 июля.

Некоторые противники законопроекта все равно критикуют сенаторов за то, что те "вышли из боя", поскольку могли с помощью существующих процедур еще на некоторое время отсрочить окончательное принятие закона или, по крайней мере, добиться внесения некоторых своих поправок.

В Национальном собрании за период рассмотрения законопроекта его поддержка также несколько снизилась. Так, во время первого голосования в мае 2025 года "за" проголосовали 305 депутатов, в марте 2026 года – уже 299, во время последнего голосования на прошлой неделе – 295.

В Великобритании в апреле провалился законопроект об ассистированной смерти.

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