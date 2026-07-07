У НАТО вважають, що вікно можливостей для України триватиме 6-9 місяців

У НАТО зауважили, що Росія, як і Альянс швидко вчиться на помилках, тому вікно можливостей для України оцінюють у 6-9 місяців.

Про це журналістам заявила високопосадовиця НАТО на полях саміту НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

"Справа в тому, що на даний момент Україна фактично відвоювала більше території, ніж втратила, – це величезні успіхи на лінії фронту. Вдалося завдати удару вглиб території супротивника та надіслати дуже сильний сигнал, і Росія, по суті, перебуває в обороні", – заявила вона.

Однак, зазначила посадовиця, у НАТО, зокрема верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, розуміють, що Росія швидко навчається.

"Так само як і ми. Росія навчається так само швидко, тож частина цього періоду від 6 до 9 місяців – це розуміння того, як швидко Росії потрібно адаптувати свої тактичні та технічні можливості", – зявила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська під час конференції з питань відновлення України у Гданську заявляла, що Україні вдалося створити вікно можливостей у війні з РФ, але воно не буде відчинене вічно і цією можливістю слід скористатися.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.