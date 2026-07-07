В НАТО считают, что "окно возможностей" для Украины продлится 6–9 месяцев

В НАТО отметили, что Россия, как и Альянс, быстро учится на ошибках, поэтому "окно возможностей" для Украины оценивают в 6–9 месяцев.

Об этом журналистам заявила высокопоставленная представительница НАТО на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Дело в том, что на данный момент Украина фактически отвоевала больше территории, чем потеряла, – это огромные успехи на линии фронта. Удалось нанести удар вглубь территории противника и послать очень сильный сигнал, и Россия, по сути, находится в обороне", – заявила она.

Однако, как отметила чиновница, в НАТО, в частности верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, понимают, что Россия быстро учится.

"Так же, как и мы. Россия учится так же быстро, поэтому часть этого периода от 6 до 9 месяцев – это понимание того, как быстро России нужно адаптировать свои тактические и технические возможности", – заявила она.

Как сообщала "Европейская правда", заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская во время конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске заявляла, что Украине удалось создать окно возможностей в войне с РФ, но оно не будет открыто вечно, и этой возможностью следует воспользоваться.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время Украина находится в новой позиции силы на поле боя, поэтому России следует начать переговоры о заморозке линии фронта.