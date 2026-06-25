У НАТО вважають, що Україна створила вікно можливостей у війні, але це не триватиме вічно

Україні вдалося створити вікно можливостей у війні з РФ, але воно не буде відчинене вічно і цією можливістю слід скористатися.

Про це заявила заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська під час виступу на Конференції з питань відновлення України, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Шекеринська заявила, що Україні вдалося "переломити хід війни", і це видно не лише на полі бою, а й в ударах по Москві та Санкт-Петербургу.

"Ми також бачимо це, аналізуючи поведінку Росії. Щоразу, коли вони бачать слабкість, саме тоді вони завдають удару. Вони націлюються на цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, вони завдали удару по релігійному об’єкту, що входить до списку ЮНЕСКО. Тобто, після всіх тих похвал на адресу християнства та православ’я, вони в підсумку бомблять священне місце. Але це не є ознакою їхньої сили. Це ознака їхньої слабкості", – сказала Шекеринська.

Вона підкреслила, що вікно можливостей відкрилося завдяки тому, що українці мають не лише мужність, а й винахідливість, досвід, нову стратегічну концепцію, а також отримали потрібну підтримку в певний момент.

Однак Шекеринська застерегла, що це "вікно можливостей" не є необмеженим у часі.

"Такі вікна можливостей створюються ціною багатьох жертв, але вони не залишатимуться відкритими вічно. Отже, моє головне послання полягає в тому, що ми маємо скористатися цією нагодою і підтримувати Україну в її пріоритетах", – сказала заступниця генсека НАТО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.

Колишній президент Польщі Александр Квасневський переконаний, що становище у російсько-українській війні у найближчі місяці наблизиться до реального перемир’я.