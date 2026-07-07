У центрі Стамбула відбувся протест проти саміту НАТО
Новини — Вівторок, 7 липня 2026, 21:58 —
У центрі Стамбула тисячі людей взяли участь у демонстрації проти саміту НАТО, який проходить в Анкарі.
Про це пише AP, передає "Європейська правда".
Як зазначається, до акції долучилися представники лівих, пропалестинських та курдських сил.
Учасники маршу пройшли центральними вулицями міста, скандуючи антиамериканські гасла, зокрема: "Вбивці, США, забирайтеся з нашої країни".
Один із протестувальників, 21-річний Алі Гюльтекін, заявив, що демонстранти виступають проти проведення саміту НАТО в Туреччині.
"Ми тут, щоб висловити протест проти проведення в Анкарі – за мільйони доларів – саміту НАТО, організації, яку ми вважаємо машиною для масових вбивств, створеною для збереження глобальної гегемонії", – сказав він.
🔸İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Ankara'daki 36. NATO Zirvesini protesto etmek için Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi önünden Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenliyor– İlke TV (@ilketvcomtr) July 7, 2026
📹 @evrenselgzt pic.twitter.com/rkyEMMjcTt
Днями турецька влада затримала кількох осіб, серед яких журналісти, науковці та члени лівих угруповань, під час рейдів у кількох провінціях напередодні саміту НАТО, який відбудеться цього тижня в Анкарі.
А президент США Дональд Трамп після прибуття на саміт НАТО у Туреччині знову заявив про своє невдоволення союзниками та допустив подальше скорочення американського контингенту у Європі.