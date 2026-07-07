В центре Стамбула прошла акция протеста против саммита НАТО

В центре Стамбула тысячи людей приняли участие в демонстрации против саммита НАТО, проходящего в Анкаре.

Об этом сообщает AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, к акции присоединились представители левых, пропалестинских и курдских сил.

Участники марша прошли по центральным улицам города, скандируя антиамериканские лозунги, в частности: "Убийцы, США, убирайтесь из нашей страны".

Фото: AP

Один из протестующих, 21-летний Али Гюльтекин, заявил, что демонстранты выступают против проведения саммита НАТО в Турции.

"Мы здесь, чтобы выразить протест против проведения в Анкаре – за миллионы долларов – саммита НАТО, организации, которую мы считаем машиной для массовых убийств, созданной для сохранения глобальной гегемонии", – сказал он.

🔸İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Ankara'daki 36. NATO Zirvesini protesto etmek için Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi önünden Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenliyor



📹 @evrenselgzt pic.twitter.com/rkyEMMjcTt – İlke TV (@ilketvcomtr) July 7, 2026

На днях турецкие власти задержали нескольких человек, среди которых журналисты, ученые и члены левых группировок,во время рейдов в нескольких провинциях накануне саммита НАТО, который состоится на этой неделе в Анкаре.

А президент США Дональд Трамп по прибытии на саммит НАТО в Турции вновь заявил о своём недовольстве союзниками и допустил дальнейшее сокращение американского контингента в Европе.