Британія ініціювала мільярдну програму НАТО з розробки далекобійної зброї

Велика Британія, Франція, Німеччина та інші європейські країни витратять понад 50 мільярдів доларів протягом наступних 10 років на розробку високоточної зброї великої дальності, щоб посилити обороноздатність НАТО.

Про це з посиланням на британський уряд повідомила агенція Reuters, передає "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Кір Стармер оголосить про ініціативу, очолювану Британією, у середу на полях саміту НАТО в Анкарі.

Очікується, що Сполучені Штати не братимуть участі в проєкті.

Зброя, яка буде розроблена без участі Вашингтона, зможе точно вражати цілі на відстані щонайменше 300 км, а в деяких випадках і понад 2 000 кілометрів.

"Ця ініціатива, очолювана Великою Британією, дозволить нам активізувати нашу співпрацю, об’єднавши європейських союзників, щоб забезпечити безпеку та захищеність НАТО на довгі роки", – заявив Стармер.

Днями стало відомо, що Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони (MDM), який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників.

Також на полях саміту НАТО в Анкарі Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі.