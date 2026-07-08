Великобритания инициировала миллиардную программу НАТО по разработке оружия большой дальности

Великобритания, Франция, Германия и другие европейские страны потратят более 50 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет на разработку высокоточного оружия большой дальности, чтобы укрепить обороноспособность НАТО.

Об этом со ссылкой на британское правительство сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Кир Стармер объявит об инициативе, возглавляемой Великобританией, в среду в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Ожидается, что Соединённые Штаты не будут участвовать в проекте.

Оружие, которое будет разработано без участия Вашингтона, сможет точно поражать цели на расстоянии не менее 300 км, а в некоторых случаях и более 2 000 километров.

"Эта инициатива, возглавляемая Великобританией, позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы обеспечить безопасность и защищенность НАТО на долгие годы", – заявил Стармер.

На днях стало известно, что Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша создадут новый многосторонний механизм финансирования обороны (MDM), направленный на укрепление оборонных возможностей и повышение эффективности расходов союзников.

Также в кулуарах саммита НАТО в Анкаре Великобритания и Нидерланды подписали соглашение о создании нового морского партнерства, в рамках которого обе страны получат современные десантные транспортные корабли.