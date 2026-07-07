Британія і Нідерланди підписали угоду про спільні військово-морські сили

Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі.

Про це йдеться у заяві британського уряду, пише "Європейська правда".

Сторони уклали угоду 7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі. Кораблі, спроєктовані за нідерландським зразком, будуть побудовані на британських верфях у співпраці з нідерландськими підприємствами в рамках угоди на суму 2,4 млрд фунтів стерлінгів.

Кожна країна отримає по чотири кораблі, які стануть основою посилених британсько-нідерландських десантних сил. Судна завдовжки близько 160 метрів і водотоннажністю 15 тисяч тонн зможуть перевозити військових, техніку, обладнання та безпілотні системи.

Як зазначається, кораблі матимуть спеціально розроблені льотні палуби для експлуатації сучасних і майбутніх дронів дальнього радіусу дії та автономних систем.

Цього ж дня прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та президент Володимир Зеленський підписали на полях саміту НАТО угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Також стало відомо, що Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони (MDM), який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників.