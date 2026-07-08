Уряд Чехії вперше анонсував внески до ініціативи із закупівлі зброї для України

В уряді Чехії анонсували виділення коштів на програму PURL із закупівлі американського озброєння для потреб України; це стане першим випадком, коли уряд Андрея Бабіша долучиться до військової допомоги Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CT24 з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки.

Глава МЗС перед прибуттям на саміт НАТО в Анкарі заявив, що Чехія перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу PURL, в рамках якої країни-союзники оплачують американське військове спорядження для України.

"Зараз ми розглядаємо питання про те, щоб деякі проєкти, які обов’язково фінансуються з нашого бюджету на користь України, перенаправити саме в цю програму PURL", – заявив журналістам Мацінка.

За інформацією видання Deník N, міністр має представити зміну позиції Чехії під час вечері міністрів закордонних справ НАТО та України у середу.

Коаліційний партнер Бабіша, партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) категорично не погоджується з участю Чехії в ініціативі PURL.

"Це питання ніколи не обговорювалося на засіданні коаліційної ради. Це рішення міністра закордонних справ", – повідомила речниця партії Ленка Чейкова.

Президент Чехії Петр Павел позитивно оцінив сигнал від уряду про участь в ініціативі.

"Чеська Республіка вже була однією з небагатьох, хто взагалі не підписався під цим процесом. Тож якщо це станеться зараз, це, безумовно, позитивний сигнал", – сказав він.

Від початку прем'єрства Андрея Бабіша з кінця 2025 року Чехія не виділяла військову допомогу Україні, а також не брала на себе фінансових зобов’язань щодо підтримки Києва.

Напередодні Бабіш оголосив, що не планує блокувати рішення саміту НАТО щодо надання Україні по 70 млрд євро військової підтримки на рік у 2026-2027 роках. Водночас він зауважив, що Чехія на саміті НАТО не братиме на себе фінансових зобов’язань щодо підтримки України.

Як писала "Європейська правда", підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.