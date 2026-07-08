Правительство Чехии впервые анонсировало взнос в инициативу по закупке оружия для Украины

В правительстве Чехии анонсировали выделение средств на программу PURL по закупке американского вооружения для нужд Украины; это станет первым случаем, когда правительство Андрея Бабиша присоединится к оказанию военной помощи Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CT24 со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки.

Глава МИД перед прибытием на саммит НАТО в Анкаре заявил, что Чехия перенаправит средства из некоторых проектов на инициативу PURL, в рамках которой страны-союзники оплачивают американское военное снаряжение для Украины.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы некоторые проекты, которые обязательно финансируются из нашего бюджета в пользу Украины, перенаправить именно в эту программу PURL", – заявил журналистам Мацинка.

По информации издания Deník N, министр должен представить изменение позиции Чехии во время ужина министров иностранных дел НАТО и Украины в среду.

Коалиционный партнер Бабиша, партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), категорически не согласна с участием Чехии в инициативе PURL.

"Этот вопрос никогда не обсуждался на заседании коалиционного совета. Это решение министра иностранных дел", – сообщила пресс-секретарь партии Ленка Чейкова.

Президент Чехии Петр Павел положительно оценил сигнал от правительства об участии в инициативе.

"Чешская Республика уже была одной из немногих, кто вообще не присоединился к этому процессу. Поэтому если это произойдет сейчас, это, безусловно, положительный сигнал", – сказал он.

С начала премьерства Андрея Бабиша с конца 2025 года Чехия не выделяла военную помощь Украине, а также не брала на себя финансовых обязательств по поддержке Киева.

Накануне Бабиш объявил, что не планирует блокировать решение саммита НАТО о предоставлении Украине по 70 млрд евро военной поддержки в год в 2026–2027 годах. В то же время он отметил, что Чехия на саммите НАТО не будет брать на себя финансовых обязательств по поддержке Украины.

Как писала "Европейская правда", итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля будет содержать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.