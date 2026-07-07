Чехія не блокуватиме рішення саміту НАТО по Україні, але не виділятиме допомогу

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш оголосив, що не планує блокувати рішення саміту НАТО щодо надання Україні по 70 млрд євро військової підтримки на рік у 2026-2027 роках.

Про це він сказав перед відбуттям в Анкару, повідомляють České Noviny, передає "Європейська правда".

Бабіш зауважив, що Чехія на саміті НАТО не братиме на себе фінансових зобов’язань щодо підтримки України.

Як відомо, в Анкарі союзники мають підтримати пропозицію надати Україні 70 мільярдів євро цього року та щонайменше таку ж суму наступного року. Бабіш заявив, що Чехія не блокуватиме цей план, але не братиме участі в допомозі.

"Ми, звісно, не будемо виділяти кошти з чеського бюджету на Україну, оскільки ці гроші нам насамперед потрібні для виконання вимоги щодо двох відсотків (витрат на оборону – ред.), тож, логічно, що ці кошти, як і раніше, виплатять великі країни", – додав чеський прем’єр.

Президент Чехії Петр Павел дотримується іншої думки. Він заявив, що Празі було б нелогічно ускладнювати собі участь у майбутній відбудові України, оскільки він вважає, що у цьому процесі братимуть участь держави, які надавали Києву найбільшу підтримку.

"З нашої точки зору було б нерозумно, якби ми через чотири з половиною роки, протягом яких ми інтенсивно підтримуємо Україну, ускладнили собі позицію щодо можливої участі в її відновленні, припинивши її підтримку", – заявив Павел.

Він додав, що суверенна Україна з сильною та добре оснащеною армією є однією з найкращих гарантій безпеки в Європі.

"Буде важливо обговорити й на рівні Чехії, як ми підійдемо до цього питання в довгостроковій перспективі", – зазначив президент.

Як писала "Європейська правда", підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.

Варто зауважити, що глава уряду Польщі Дональд Туск закликав членів польської делегації, яка вирушає на саміт НАТО в Анкарі, бути обережними з подальшими заявами щодо фінансової підтримки України з боку Варшави.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти планів щодо надання подальшої фінансової допомоги Україні, які зараз готуються.