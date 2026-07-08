Глава МЗС Туреччини: найскладніше у підготовці саміту НАТО – забезпечити участь Трампа

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що забезпечення участі президента США Дональда Трампа стало найскладнішою частиною підготовки до саміту НАТО в Анкарі.

Заяву очільника турецького зовнішньополітичного відомства наводить Turkish Minute, повідомляє "Європейська правда".

За даними дипломатичних джерел, на які посилаються турецькі ЗМІ, Хакан Фідан висловив ці думки під час заходу, присвяченого європейській безпеці, організованого в Анкарі Центром стратегічних досліджень Міністерства закордонних справ Туреччини та Chatham House.

Фідан назвав присутність Трампа ключовою для зусиль щодо врегулювання напруженості між Вашингтоном та європейськими союзниками з приводу витрат на оборону та майбутнього Альянсу.

Міністр зазначив, що найскладнішим етапом підготовки до саміту було переконати Трампа взяти участь у заході, і що ця найважча частина вже подолана.

Він висловив думку, що напруженість між США та Європою не переросте під час зустрічі в неконтрольовану кризу, а присутність Трампа допоможе НАТО врегулювати розбіжності.

ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації повідомляли, що Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої.

Після прибуття президент США знову заявив про своє невдоволення союзниками та допустив подальше скорочення американського контингенту у Європі.