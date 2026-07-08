Глава МИД Турции: самое сложное в подготовке саммита НАТО – обеспечить участие Трампа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что обеспечение участия президента США Дональда Трампа стало самой сложной частью подготовки к саммиту НАТО в Анкаре.

Заявление главы турецкого внешнеполитического ведомства приводит Turkish Minute, сообщает "Европейская правда".

По данным дипломатических источников, на которые ссылаются турецкие СМИ, Хакан Фидан высказал эти мысли во время мероприятия, посвященного европейской безопасности, организованного в Анкаре Центром стратегических исследований Министерства иностранных дел Турции и Chatham House.

Фидан назвал присутствие Трампа ключевым для усилий по урегулированию напряженности между Вашингтоном и европейскими союзниками по поводу расходов на оборону и будущего Альянса.

Министр отметил, что самым сложным этапом подготовки к саммиту было убедить Трампа принять участие в мероприятии, и что эта самая трудная часть уже преодолена.

Он выразил мнение, что напряженность между США и Европой не перерастет во время встречи в неконтролируемый кризис, а присутствие Трампа поможет НАТО урегулировать разногласия.

СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщали, что Трамп отправился на саммит НАТО в плохом настроении.

По прибытии президент США вновь заявил о своем недовольстве союзниками и допустил дальнейшее сокращение американского контингента в Европе.